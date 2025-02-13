Юрий Горшков высказался о победе «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе сине-бело-голубых в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Напомним, в матче за первое место команда Сергея Семака обыграла московский «Спартак» со счётом 3:0.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16' 0:2 Вендел – 28' 0:3 Кассьерра – 32'
Удаления: Мартинс – 71' / нет
— Победа в Зимнем Кубке для меня первая. Это вообще первый мой зимний товарищеский турнир, в котором я участвовал.
— «Зенит» без тебя не проигрывает в финалах. Ты талисман?
— Не знаю. Посмотрим, как дальше будет, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».
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