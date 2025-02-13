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Юрий Горшков высказался о победе «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ

Юрий Горшков высказался о победе «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ
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Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе сине-бело-голубых в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Напомним, в матче за первое место команда Сергея Семака обыграла московский «Спартак» со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

— Победа в Зимнем Кубке для меня первая. Это вообще первый мой зимний товарищеский турнир, в котором я участвовал.

— «Зенит» без тебя не проигрывает в финалах. Ты талисман?
— Не знаю. Посмотрим, как дальше будет, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».

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