Юрий Горшков высказался о победе «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о победе сине-бело-голубых в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Напомним, в матче за первое место команда Сергея Семака обыграла московский «Спартак» со счётом 3:0.

— Победа в Зимнем Кубке для меня первая. Это вообще первый мой зимний товарищеский турнир, в котором я участвовал.

— «Зенит» без тебя не проигрывает в финалах. Ты талисман?

— Не знаю. Посмотрим, как дальше будет, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару».