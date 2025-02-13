Автор «золотого» гола на Олимпиаде-1988 рассказал, что не имеет доступа к стипендии ОКР

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев заявил, что не имеет возможности получать олимпийскую стипендию из Германии.

— Олимпийскую стипендию платят?

— Платят. Но я не могу проверить наверняка и снимать ничего не могу.

— То есть вы вообще не имеете доступа к этим деньгам?

— Из Германии — нет. Всё, нас прикрыли. Только в Москве, а привозить ничего нельзя. Раньше можно было снимать с карты, а сейчас душат, — сказал Юрий Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.