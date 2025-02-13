Черышев сравнил техническую оснащённость игроков из Таджикистана и Первой лиги

Главный тренер таджикистанского «Равшана» Дмитрий Черышев сравнил техническую оснащённость игроков из Таджикистана и Мелбет Первой лиги. Ранее Черышев возглавлял «Шинник», «Нижний Новгород» (ныне — «Пари НН») и «Мордовию» (клуб расформирован в августе 2020 года).

– В плане технической оснащённости футболистов ситуация в «Равшане» лучше, чем в Первой лиге?

– Да, получше.

– Руководство клуба обозначило задачи на сезон?

– Естественно. Побеждать в каждом матче, тем более что команде в этом году исполняется 50 лет, поэтому нам ставят самые высокие задачи, – приводит слова Черышева Metaratings.

Дмитрий Черышев возглавил «Равшан» в этом году. Таджикистанский клуб дважды становился чемпионом страны (в 2012, 2013 годах) и выигрывал Кубок Таджикистана. Черышев начал тренерскую карьеру в 2011 году, с 2015 по 2016-й российский специалист работал в испанской «Севилье», а с 2022 по 2023-й — в андоррской «Санта-Коломе».