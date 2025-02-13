Та выбрал «Барселону», а не «Баварию» для перехода в качестве свободного агента — MD

Защитник немецкого «Байера» Жонатан Та перейдёт в испанскую «Барселону» в статусе свободного агента летом 2025 года. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

По информации источника, футболист выбрал «Барселону» среди других предложений, в том числе от «Баварии». Ранее сообщалось, что Та может подписать контракт на пять сезонов, но отмечается, что в «Барселоне» пока ничего окончательно не решено.

В текущем сезоне чемпионата Германии 29-летний Жонатан Та провёл 20 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету защитника восемь игр в Лиге чемпионов и четыре — в Кубке Германии. Он выступает за «Байер» с 2015 года.