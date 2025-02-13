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Радимов назвал переход защитника Мимовича в «Зенит» страховкой, а не усилением

Радимов назвал переход защитника Мимовича в «Зенит» страховкой, а не усилением
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе защитника Огнена Мимовича в санкт-петербургский клуб. По словам Радимова, сине-бело-голубые перестраховались, взяв 20-летнего игрока в аренду до конца этого сезона. Права на Мимовича принадлежат турецкому «Фенербахче».

«Переход Мимовича — это не усиление, а некоторая страховка. Сергей Волков и Вячеслав Караваев получили серьёзные травмы. Случись что с Густаво Мантуаном… Впереди 12 туров, а на кону стоят золотые медали. «Зенит» страхуется и дублирует позицию, чтобы она была с гарантией», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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