Олимпийский чемпион Савичев: живу в Германии больше 30 лет — положиться на немцев нельзя

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев охарактеризовал людей, живущих в Германии. Он заявил, что положиться на немцев нельзя.

«Я живу в Германии больше 30 лет… Тут совсем другие люди. Положиться на немцев нельзя. Если говорить про происходящее в последние годы, только сейчас некоторые начали отходить и задаваться вопросами. А раньше заходишь в магазин: «Не хотите сделать пожертвование для Украины?» — сказал Юрий Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.