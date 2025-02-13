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«Шинник» объявил о переходе экс-голкипера «Ахмата»

«Шинник» объявил о переходе экс-голкипера «Ахмата»
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Голкипер Михаил Опарин стал игроком ярославского «Шинника». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Футбольный клуб «Шинник» подписал контракт с 31-летним вратарём Михаилом Опариным. Контракт до конца сезона с опцией пролонгации. Михаил, добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — написано в сообщении.

Михаил Опарин ранее выступал за «Калугу», омский «Иртыш», красноярский «Енисей», «Тосно» из Ленинградской области, «СКА-Хабаровск» и грозненский «Ахмат». Всего на его счету 124 игры в Первой лиге и 11 матчей в РПЛ.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 21 очко за 21 матч.

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