Семак — о Тимощуке в составе «Зенита»: Толя молодец, показал пример молодому поколению
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником». Игра проходила в рамках зимних сборов и носила товарищеский характер. Российский клуб обыграл армянскую команду со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38' 2:0 Соболев – 86'
— Тимощук на поле — разовая акция?
— Толя молодец, он и в тренировках участвует. Для тренера плюс, что у него есть такой помощник. С «Пюником» была такая необходимость, других вариантов не было. Он молодец, показал своим отношением и игрой пример молодому поколению», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
11:46
-
11:36
-
11:34
-
11:31
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:57
-
10:43
-
10:40
-
10:33
-
10:28
-
10:25
-
10:15
-
10:13
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:51
-
09:50
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
06:45
-
06:40
-
06:30
-
06:00