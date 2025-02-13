Семак — о Тимощуке в составе «Зенита»: Толя молодец, показал пример молодому поколению

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником». Игра проходила в рамках зимних сборов и носила товарищеский характер. Российский клуб обыграл армянскую команду со счётом 2:0.

— Тимощук на поле — разовая акция?

— Толя молодец, он и в тренировках участвует. Для тренера плюс, что у него есть такой помощник. С «Пюником» была такая необходимость, других вариантов не было. Он молодец, показал своим отношением и игрой пример молодому поколению», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.