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Семак — о Тимощуке в составе «Зенита»: Толя молодец, показал пример молодому поколению

Семак — о Тимощуке в составе «Зенита»: Толя молодец, показал пример молодому поколению
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником». Игра проходила в рамках зимних сборов и носила товарищеский характер. Российский клуб обыграл армянскую команду со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

— Тимощук на поле — разовая акция?
— Толя молодец, он и в тренировках участвует. Для тренера плюс, что у него есть такой помощник. С «Пюником» была такая необходимость, других вариантов не было. Он молодец, показал своим отношением и игрой пример молодому поколению», — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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