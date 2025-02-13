«Высоко оцениваем важность этой победы». Тренер «Баварии» Компани — об игре с «Селтиком»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани прокомментировал выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». «Бавария» выиграла со счётом 2:1. В составе команды отличились Майкл Олисе и Гарри Кейн. За «Селтик» забил Дайдзэн Маэда. Ответный матч состоится в Германии во вторник, 18 февраля.

«Это первая половина игры. В целом результат действительно великолепен. Местные болельщики редко видят здесь поражения своей команды, особенно в европейских матчах, так что мы высоко оцениваем важность этой победы и показанной игры.

В последние 10 минут пришлось держать оборону, и с этим мы хорошо справились. В такие моменты ощущаешь, насколько это место особенное, когда игра начинает идти живее», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.