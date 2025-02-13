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«Высоко оцениваем важность этой победы». Тренер «Баварии» Компани — об игре с «Селтиком»

«Высоко оцениваем важность этой победы». Тренер «Баварии» Компани — об игре с «Селтиком»
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Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани прокомментировал выездную победу в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». «Бавария» выиграла со счётом 2:1. В составе команды отличились Майкл Олисе и Гарри Кейн. За «Селтик» забил Дайдзэн Маэда. Ответный матч состоится в Германии во вторник, 18 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45'     0:2 Кейн – 49'     1:2 Маэда – 79'    

«Это первая половина игры. В целом результат действительно великолепен. Местные болельщики редко видят здесь поражения своей команды, особенно в европейских матчах, так что мы высоко оцениваем важность этой победы и показанной игры.

В последние 10 минут пришлось держать оборону, и с этим мы хорошо справились. В такие моменты ощущаешь, насколько это место особенное, когда игра начинает идти живее», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

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