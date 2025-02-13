Срджан Бабич ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич заявил, что чувствует себя комфортно в столичном клубе и не планирует никуда уходить в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется саудовский клуб «Аль-Джазира».

«Интерес из Саудовской Аравии? Я не буду это комментировать. Я очень счастлив быть в «Спартаке». Останусь ли в «Спартаке»? Да», — приводит слова Бабича ТАСС.

Срджан выступает за «Спартак» с 2023 года, ранее он играл за «Альмерию». В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.