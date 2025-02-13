Бубнов: не могу сказать, что «Краснодар» выиграл у ЦСКА по делу

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Турнир прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. В составе «быков» дубль оформил нападающий Джон Кордоба. За ЦСКА забил полузащитник Рифат Жемалетдинов.

«Если говорить о ходе встречи, то не могу сказать, что «Краснодар» выиграл по делу. Первый тайм команда Мусаева проиграла — у ЦСКА было четыре голевых момента, в половине из них точно нужно было забивать. И в случае реализации этих двух моментов армейцы выиграли бы. У краснодарцев до перерыва вообще ни одного момента не имелось, да и после, кроме тех, что реализовал Кордоба, вспомнить нечего. Колумбийцу дали пробить с линии штрафной, затем он в фирменном стиле принял, развернулся и под давлением со стороны защитников поразил ворота», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит». В финале 11 февраля подопечные Сергея Семака обыграли московский «Спартак» со счётом 3:0. Голами отметились Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра. Предыдущие два турнира выиграл «Спартак».