Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не будем сожалеть». Тренер «Селтика» Роджерс — о поражении в первом матче ЛЧ с «Баварией»

«Не будем сожалеть». Тренер «Селтика» Роджерс — о поражении в первом матче ЛЧ с «Баварией»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс высказался о первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Селтик» дома проиграл со счётом 1:2. За «Баварию» забили Майкл Олисе и Гарри Кейн. В составе хозяев на 79-й минуте отличился Дайдзэн Маэда. Ответный матч состоится в Германии во вторник, 18 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45'     0:2 Кейн – 49'     1:2 Маэда – 79'    

«В заключительные 25 минут мы стали нагнетать давление, активнее действовать на чужой половине поля, и видите, к чему привела такая вот агрессивность. Наша игра стала оживать, и мы забили. При 2:1 «Бавария» на волоске. У нас остался ещё один шанс. Для многих игроков такой уровень в новинку. Давайте не будем сожалеть, а посмотрим, чем всё закончится. Мы показали, что способны играть и представляем собой угрозу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Календарь Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Аталанта» влетела со скандалом, «Баварию» напряг аутсайдер. В ЛЧ остаётся куча интриг!
Видео
«Аталанта» влетела со скандалом, «Баварию» напряг аутсайдер. В ЛЧ остаётся куча интриг!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android