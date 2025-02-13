«Не будем сожалеть». Тренер «Селтика» Роджерс — о поражении в первом матче ЛЧ с «Баварией»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс высказался о первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией». «Селтик» дома проиграл со счётом 1:2. За «Баварию» забили Майкл Олисе и Гарри Кейн. В составе хозяев на 79-й минуте отличился Дайдзэн Маэда. Ответный матч состоится в Германии во вторник, 18 февраля. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«В заключительные 25 минут мы стали нагнетать давление, активнее действовать на чужой половине поля, и видите, к чему привела такая вот агрессивность. Наша игра стала оживать, и мы забили. При 2:1 «Бавария» на волоске. У нас остался ещё один шанс. Для многих игроков такой уровень в новинку. Давайте не будем сожалеть, а посмотрим, чем всё закончится. Мы показали, что способны играть и представляем собой угрозу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.