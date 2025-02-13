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Тимощук: Семак сказал, что выйду на 20 минут. Про себя подумал: «Можно и побольше»

Тимощук: Семак сказал, что выйду на 20 минут. Про себя подумал: «Можно и побольше»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выходе на поле в контрольном матче с армянским «Пюником» (2:0). Тимощук вышел на замену на 74-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

— Включение вас в состав на матч с «Пюником». Чьё это решение?
— У нас два матча в день. Богданыч сказал: «На всякий случай бери форму, а там посмотрим». Семак же знает, в какой форме я нахожусь, потому что участвую в упражнениях. Надеюсь, не сильно подвёл ребят игрой. На мой взгляд, всё было на уровне. Семак сказал: «Давай минут 20». Я про себя подумал: «20? Можно и побольше».

— Как оцените свою форму?
— Я бегаю каждый день, физически готов. Чтобы быть в игровом тонусе, надо чуть иначе тренироваться. Но я закрываю свои круги каждый день уже больше года. Ребята поддержали, на турнире завоевали трофей, пусть он ничего и не значит. Своей заменой я дал возможность сыграть тем, кто вышел со «Спартаком».

— Были бы готовы выйти в матче РПЛ?
— Я был бы готов ко многим вещам, но это уже нереально. С «Пюником» это был бонус. Я рад, что работаю с «Зенитом», с ребятами и добиваюсь побед, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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