Тимощук: Семак сказал, что выйду на 20 минут. Про себя подумал: «Можно и побольше»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выходе на поле в контрольном матче с армянским «Пюником» (2:0). Тимощук вышел на замену на 74-й минуте.

— Включение вас в состав на матч с «Пюником». Чьё это решение?

— У нас два матча в день. Богданыч сказал: «На всякий случай бери форму, а там посмотрим». Семак же знает, в какой форме я нахожусь, потому что участвую в упражнениях. Надеюсь, не сильно подвёл ребят игрой. На мой взгляд, всё было на уровне. Семак сказал: «Давай минут 20». Я про себя подумал: «20? Можно и побольше».

— Как оцените свою форму?

— Я бегаю каждый день, физически готов. Чтобы быть в игровом тонусе, надо чуть иначе тренироваться. Но я закрываю свои круги каждый день уже больше года. Ребята поддержали, на турнире завоевали трофей, пусть он ничего и не значит. Своей заменой я дал возможность сыграть тем, кто вышел со «Спартаком».

— Были бы готовы выйти в матче РПЛ?

— Я был бы готов ко многим вещам, но это уже нереально. С «Пюником» это был бонус. Я рад, что работаю с «Зенитом», с ребятами и добиваюсь побед, — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).