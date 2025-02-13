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Савичев: после победы на Олимпиаде-1988 федерация футбола не очень хорошо себя повела

Савичев: после победы на Олимпиаде-1988 федерация футбола не очень хорошо себя повела
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал о самых ценных подарках в футбольной карьере.

— Что самое запоминающееся получали в подарок?
— Расскажу про подарок от «Торпедо». От ЗИЛа на свадьбу получил ключи от двухкомнатной квартиры. Тогда ещё завод функционировал. Когда приехал с Олимпиады-1988, завод выделил машину. А потом федерация футбола не очень хорошо себя повела.

— Что случилось?
— Сказали: «От «Торпедо» получил — больше не положено». Как так? Все олимпийцы получили, а торпедовцы — нет. Нам подарили по машине от клуба. Так что самый лучший подарок получил от родной команды, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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