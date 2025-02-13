«Спартак» и российский бренд создали коллекцию конструкторов, посвящённых красно-белым

Российский бренд РУБРИК в сотрудничестве с футбольным клубом «Спартак» создали коллекцию конструкторов, посвящённых столичному футбольному клубу. В серию вошли модель домашнего стадиона «Спартака» «Лукойл Арены», эмблема и фирменный автобус команды.

Фото: РУБРИК

Фото: РУБРИК

Фото: РУБРИК

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.