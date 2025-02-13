Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году — Sportico

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года. Об этом сообщил Sportico.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года:
1. Криштиану Роналду (футбол) — $ 260 млн.
2. Стефен Карри (баскетбол) — $ 153,8 млн.
3. Тайсон Фьюри (бокс) — $ 147 млн.
4. Лионель Месси (футбол) — $ 135 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 133,2 млн.
6. Неймар (футбол) — $ 133 млн.
7. Александр Усик (бокс) — $ 122 млн.
8. Карим Бензема (футбол) — $ 116 млн.
9. Килиан Мбаппе (футбол) — $ 110 млн.
10. Джон Рам (гольф) — $ 105,8 млн.