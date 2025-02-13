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Юрий Савичев рассказал, как живёт в Германии олимпийский чемпион, экс-капитан ЦСКА Фокин

Юрий Савичев рассказал, как живёт в Германии олимпийский чемпион, экс-капитан ЦСКА Фокин
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал, как живёт в Германии бывший капитан ПФК ЦСКА Сергей Фокин.

— Серёжа ко мне приезжал дважды, а я никак не доеду. У нас посольство только в Гамбурге. Сергей приезжал по делам ещё до пандемии и заехал в гости. Он живёт в Брауншвейге в двух с половиной часах от меня. Приглашал, но никак не соберёмся.

— Времени не хватает?
— Нет. У него большая собака, а у нас маленькая (смеётся). Если ехать на пару дней, стараемся собачку всегда с собой брать. А у него такой здоровый пёс! Серёга говорит, никого не подпускает на участок. Мы же не оставим свою собачку одну. Как-нибудь доедем — хочется посмотреть и увидеться.

Серёжа приглашает, но у него тоже свои проблемы. Он же работает на Volkswagen, а немцев там немного опустили. Но Серёга давно там работает — его не затронуло. Он постарше меня — скоро на пенсию. Немцы в 67 лет уходят на покой, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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