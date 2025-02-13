«Ламин останется в «Барсе» на долгие годы». Деку — о будущем Ямаля

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с молодым полузащитником сине-гранатовых Ламином Ямалем.

«У нас есть ключевые игроки, Ламин — один из них. Никаких обсуждений (с другими клубами о трансфере. — Прим. «Чемпионата») не велось, мы не устанавливали цену за Ямаля. Никаких предложений не поступало, потому что мы не планируем этот вопрос даже обсуждать. Ламин, несомненно, останется в «Барсе» на долгие годы», — приводит слова Деку Barca Universal в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 14 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.