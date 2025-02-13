Игонин — о правом защитнике: «Зенит» несколько лет справлялся с различными проблемами

Бывший российский футболист Алексей Игонин считает, что «Зениту» не нужно было усиливать позицию правого защитника в зимнее трансферное окно.

«Что касается ситуации вокруг Саласара, это нормальный футбольный процесс. Существуют специальные отделы, которые занимаются такими ситуациями. Всегда на каждую позицию, в том числе и на тренерскую, ищут человека. Это рабочий момент — поиски будут продолжаться даже после закрытия трансферного окна, независимо от количества футболистов на позиции и положения клуба в турнирной таблице.

Не думаю, что перед «Зенитом» во второй части сезона стоит суперсложная задача, поэтому обязательно нужно усилить позицию правого защитника. Есть факт, что «Зенит» на протяжении нескольких лет так или иначе справлялся с различными проблемами. Думаю, клуб справится и сейчас», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.