Савичев: в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городе всё наоборот

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал о жизни в Германии. По его словам, там автомобильные дороги хуже, чем в России.

«Скучаю по людям: хочется повидаться, пообщаться. Когда приезжаешь в Москву, думаешь: «Ё-моё, а как ехать-то?» Столько новых станций, переходов, пересадок! Ещё постоянно говорят про дороги. Я могу сказать точно, что в Германии дороги хуже, чем в России. Да, есть автобаны, но в городской среде всё наоборот», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.