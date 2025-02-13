Бубнов назвал проблему ЦСКА, которая привела к поражению в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Краснодар» (1:2). Встреча прошла в понедельник, 10 февраля.

«По сути, «Краснодар» выиграл за счёт индивидуального мастерства Кордобы. Поэтому, если оценивать саму игру, то у ЦСКА в принципе всё было нормально с организацией в атаке. Да и сказать, что слабо в обороне действовали, нельзя — надёжно играли. Проблема была в реализации моментов — соперник всё реализовал, а у армейцев не получилось», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит». В финале 11 февраля подопечные Сергея Семака обыграли московский «Спартак» со счётом 3:0. Голами отметились Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра. Предыдущие два турнира выиграл «Спартак».