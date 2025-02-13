Игрок «Спартака» Чернов — о Зимнем Кубке РПЛ: где Александр Соболев, там и победа

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил выступление красно-белых в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. В финале турнира «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 0:3 и занял второе место.

— Думаю, что делать какие‑то выводы не надо. Да, сыграли в финале, это приятно, но у ребят уже по пять этих кубков. Пусть Соболев порадуется немножко. Кстати, получается, что Соболев каждый год выигрывает Зимний Кубок.

— Где Соболев, там и кубок?

— Там победа, — заявил Чернов в эфире «Матч ТВ».

В турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Отметим, что по итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).