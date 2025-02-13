Деметрадзе: «Спартак» и «Зенит» тратят большие суммы с прицелом на возвращение в еврокубки

Бывший футболист Георгий Деметрадзе высказался о трансферах санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в зимнее окно.

«Думаю, «Спартак» и «Зенит» тратят большие деньги ради чемпионства, а также с прицелом на возможное возвращение в еврокубки. Если у клубов есть возможность потратить большие деньги и покупать качественных футболистов, то я за. Это хорошо повлияет на РПЛ, а также на «Зенит» и «Спартак». Это нормально, во всём мире это поощряется», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).