Савичев: немцы из восточной Германии к русским относятся иначе — в курсе, как их надули

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал, с кем общается в Германии.

«Мы общаемся в основном с русскоговорящими. У меня через дом есть сосед из Киргизии — с ним общаемся. А с немцами только поздороваться или зайти на кофе. Но посидеть по-русски — пожарить шашлычков, пикничок устроить — нет. У жены много русскоговорящих подружек, а они все замужем за немцами. Но все эти немцы в основном из восточной Германии. К нам совсем по-другому относятся. Они в курсе, как их надули», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.