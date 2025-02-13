Туфрин: «Зенит» начал юбилейный год с победы, клуб должен выиграть все остальные турниры

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о победе клуба в Winline Зимнем Кубке РПЛ. В финале «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:0.

«Это же проклятие «Спартака», что команда выигрывала зимний турнир, а весной ничего не получалось. К «Зениту» это не имеет никакого отношения. Не будем суеверными, наоборот, надо надеяться на лучшее. Я считаю, что «Зенит» начал юбилейный год с победы и нужно продолжать — клуб должен выиграть все турниры, в которых участвует, и все будут довольны: руководство, футболисты и зрители», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).