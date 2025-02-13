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Туфрин: «Зенит» начал юбилейный год с победы, клуб должен выиграть все остальные турниры

Туфрин: «Зенит» начал юбилейный год с победы, клуб должен выиграть все остальные турниры
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о победе клуба в Winline Зимнем Кубке РПЛ. В финале «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Это же проклятие «Спартака», что команда выигрывала зимний турнир, а весной ничего не получалось. К «Зениту» это не имеет никакого отношения. Не будем суеверными, наоборот, надо надеяться на лучшее. Я считаю, что «Зенит» начал юбилейный год с победы и нужно продолжать — клуб должен выиграть все турниры, в которых участвует, и все будут довольны: руководство, футболисты и зрители», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
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