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Первый тренер Файзуллаева: Аббос в восторге от Пьянича, Миралем — игрок высочайшего уровня

Первый тренер Файзуллаева: Аббос в восторге от Пьянича, Миралем — игрок высочайшего уровня
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, рассказал, какие впечатления у игрока сборной Узбекистана от хавбека армейцев Миралема Пьянича. Босниец проводит дебютный сезон за ЦСКА.

«Аббос в восторге от Пьянича. Он делится советами, у него можно многому научиться. По словам Аббоса, Миралем – игрок высочайшего уровня, большой профессионал», — приводит слова Ана Metaratings.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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