Игрок «Зенита» Горшков рассказал, как проходят зимние сборы

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о зимних тренировочных сборах.

«Состояние хорошее. Появляется какая-то свежесть и лёгкость. Команда намного лучше играет, передвигается и взаимодействует. Всё по плану.

На сборах я скучаю по семье. Летал между сборами домой. Долгая дорога, полтора дня дома и опять обратно. Возможность привезти семью есть, но я просто обычно не беру на сборы», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).