Савичев: Бышовец на Бородюка пол-игры орал — тот развернулся и как дал по своим воротам!

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев поделился забавной историей о другом известном советском экс-футболисте, Александре Бородюке.

«Был ещё случай в Индии, связанный с Сашкой. Бышовец на него пол-игры орал — Бородюк разворачивается и как даст по своим воротам (смеётся)! Ребята рассказывали потом, как Бышовец стоял в непонятках: «Чего он делает?» Столько историй… Целую книгу можно написать», — сказал Юрий Савичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.