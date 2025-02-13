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Бубнов: стартовый состав «Спартака» не смог оказать достойного сопротивления «Зениту»

Бубнов: стартовый состав «Спартака» не смог оказать достойного сопротивления «Зениту»
Деян Станкович
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Турнир прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» обыграл «Спартак» в финале со счётом 3:0. В составе санкт-петербургского клуба отличились Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Тренер «Спартака» откровенно начудил, выставив резерв с первых минут против мощного соперника. Непонятно, на что он надеялся. План Станковича провалился! Стартовый состав не смог оказать достойного сопротивления. Футболисты «Зенита» просто разорвали без шансов москвичей. Получилось, что в первом тайме команда Семака тренировала позиционную атаку, а не билась на равных с крутым соперником за трофей. Петербуржцы забили три лёгких гола. Опять начудил вратарь спартаковцев Александр Максименко», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В предыдущие два раза турнир выигрывал «Спартак».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
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