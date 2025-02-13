Бубнов: стартовый состав «Спартака» не смог оказать достойного сопротивления «Зениту»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Турнир прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» обыграл «Спартак» в финале со счётом 3:0. В составе санкт-петербургского клуба отличились Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.

«Тренер «Спартака» откровенно начудил, выставив резерв с первых минут против мощного соперника. Непонятно, на что он надеялся. План Станковича провалился! Стартовый состав не смог оказать достойного сопротивления. Футболисты «Зенита» просто разорвали без шансов москвичей. Получилось, что в первом тайме команда Семака тренировала позиционную атаку, а не билась на равных с крутым соперником за трофей. Петербуржцы забили три лёгких гола. Опять начудил вратарь спартаковцев Александр Максименко», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В предыдущие два раза турнир выигрывал «Спартак».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).