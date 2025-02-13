Бабич полагает, что Ливай Гарсия и Пабло Солари помогут «Спартаку» в борьбе за чемпионство

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил, что нападающие Ливай Гарсия и Пабло Солари являются хорошими футболистами, которые помогут красно-белым в борьбе за чемпионство.

«Конечно, усиление — это хорошо, они дадут нам больше шансов на чемпионство. Футболисты «Спартака» готовы бороться за чемпионство. Ливай Гарсия — хороший игрок, как и Пабло Солари, они помогут нам», — приводит слова Бабича ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.