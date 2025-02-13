Игрок «Зенита» Горшков не считает, что в команде глобальная перестройка

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков не считает, что в команде идёт глобальная перестройка. Напомним, этой зимой сине-бело-голубых покинул полузащитник Клаудиньо, а бразильский вингер Луис Энрике присоединился к команде Сергея Семака.

«Не думаю, что в «Зените» глобальная перестройка. Когда меняется костяк — это глобальная. У нас костяк в принципе оставался. Добавятся и уже добавились классные футболисты. Поэтому думаю, что будет полный порядок», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).