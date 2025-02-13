Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Горшков не считает, что в команде глобальная перестройка

Игрок «Зенита» Горшков не считает, что в команде глобальная перестройка
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков не считает, что в команде идёт глобальная перестройка. Напомним, этой зимой сине-бело-голубых покинул полузащитник Клаудиньо, а бразильский вингер Луис Энрике присоединился к команде Сергея Семака.

«Не думаю, что в «Зените» глобальная перестройка. Когда меняется костяк — это глобальная. У нас костяк в принципе оставался. Добавятся и уже добавились классные футболисты. Поэтому думаю, что будет полный порядок», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
Юрий Горшков высказался о победе «Зенита» в Зимнем Кубке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android