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«Нельзя себя так вести». Бубнов — об удалении Станковича в матче с «Зенитом»

«Нельзя себя так вести». Бубнов — об удалении Станковича в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался об удалении главного тренера московского «Спартака» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). Станкович получил красную карточку после стычки с тренером «Зенита» Александром Анюковым во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Поведение Станковича в моменте с удалением можно только осуждать. Нельзя себя так вести главному тренеру «Спартака», это его не красит. Проигрывать тоже нужно уметь, тем более если в этом есть твоя вина», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
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