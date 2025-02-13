«Нельзя себя так вести». Бубнов — об удалении Станковича в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об удалении главного тренера московского «Спартака» в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3). Станкович получил красную карточку после стычки с тренером «Зенита» Александром Анюковым во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Поведение Станковича в моменте с удалением можно только осуждать. Нельзя себя так вести главному тренеру «Спартака», это его не красит. Проигрывать тоже нужно уметь, тем более если в этом есть твоя вина», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. «Спартак» (37) находится на третьем месте. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).