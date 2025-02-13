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«Это некрасиво!» Глава «Зенита» осудил фанатов за оскорбления Соболева

«Это некрасиво!» Глава «Зенита» осудил фанатов за оскорбления Соболева
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева во время финала Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком». Игра проходила 11 февраля в Абу-Даби и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. По ходу матча с трибун раздавались организованные негативные выкрики в адрес Соболева.

«Кричалки в адрес Соболева? Насколько я знаю, между собой фанаты договорились, что не надо оскорблять друг друга. Но тем не менее мы слышали не только про Соболева. Зачем? Это некрасиво! Я понимаю, что обидно проигрывать 0:3…

С учётом того, что из Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, есть дешёвые рейсы [в Эмираты], количество болельщиков «Спартака» на турнире было больше. И тем более печально: вас больше, а вы себя так ведёте», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит» прошлым летом. Этот трансфер негативно восприняли болельщики обоих клубов.

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