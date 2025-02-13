«Кто выиграл больше чемпионатов мира?» Артига сравнил Овечкина и Гретцки

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. 39-летнему Александру Овечкину осталось забросить 16 шайб, чтобы обойти Гретцки (894). Сейчас на счету россиянина 879 голов в НХЛ.

«Знаю ли я Овечкина? Конечно, но за хоккеем не слежу.

Сравнима ли погоня Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ с противостоянием Месси и Марадоны? А кто из хоккеистов выиграл больше чемпионатов мира? Овечкин? Значит, Овечкин лучший (смеётся). Марадона был лучше Месси, пока Лионель не выиграл чемпионат мира. Так что кто выигрывает чемпионаты мира, тот и лучший», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».