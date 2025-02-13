Туфрин: что значит большие траты? «Зенит» зарабатывает больше, чем тратит

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин высказался о трансферах клуба. Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за переход бразильского нападающего Луиса Энрике более € 30 млн.

«Что значит большие траты? «Зенит» зарабатывает больше, чем тратит. Если у клуба есть возможность, почему нельзя приобретать качественных футболистов, которые будут показывать красивый футбол, привлекать зрителей и радовать нас победами? Я считаю, это замечательно», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).