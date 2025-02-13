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Юрий Савичев: стереотип о пунктуальности немцев — брехня, всё время опаздывают

Юрий Савичев: стереотип о пунктуальности немцев — брехня, всё время опаздывают
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев охарактеризовал жителей Германии на фоне стереотипов об их чрезмерной пунктуальности и экономности. Он отметил, что в Германии действительно выстроен порядок, но разговоры о пунктуальности немцев — миф.

— А стереотип о немцах как об очень экономных и дисциплинированных людях на 100% справедлив?
— Ерунда. Пунктуальность немцев — брехня. Всё время опаздывают. Не знаю, откуда это взялось. Но у них есть порядок — это правда, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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