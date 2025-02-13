Гарри Кейн установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн принял непосредственное участие в 20 голах (15 забитых мячей и пять результативных передач) в первых 20 матчах за немецкий клуб в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Это больше, чем у любого другого игрока в истории «Баварии» в первых 20 играх Лиги чемпионов. Напомним, англичанин отличился в первом стыковом матче ЛЧ этого сезона с шотландским «Селтиком» (2:1).
Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.
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