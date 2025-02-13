Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Копенгаген — Хайденхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

Гарри Кейн установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн принял непосредственное участие в 20 голах (15 забитых мячей и пять результативных передач) в первых 20 матчах за немецкий клуб в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Это больше, чем у любого другого игрока в истории «Баварии» в первых 20 играх Лиги чемпионов. Напомним, англичанин отличился в первом стыковом матче ЛЧ этого сезона с шотландским «Селтиком» (2:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Олисе – 45'     0:2 Кейн – 49'     1:2 Маэда – 79'    

Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Кейн — о матче с «Селтиком»: иногда нужно особое мастерство, чтобы раскрыть такую игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android