Савичев — о голе в финале ОИ-1988: только в Москве начал осознавать, какое дело сделали

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев высказался о своём голе в финале Олимпийских игр.

— Гол в финале Олимпиады — лучший момент в жизни с точки зрения эмоций?

— Я сначала даже и не понял! После игры, когда уже в Москву приехал и нас встречали, начал осознавать, какое мы дело сделали. А во время игры ничего не слышно. Даже не было никаких эмоций. У нас группа поддержки была — человек 50 с красными флагами. В основном все поддерживали бразильцев, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.