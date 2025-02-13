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Глава «Зенита» Медведев объяснил аренду защитника Мимовича у «Фенербахче»

Глава «Зенита» Медведев объяснил аренду защитника Мимовича у «Фенербахче»
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об аренде защитника Огнена Мимовича из турецкого «Фенербахче». Сербский футболист будет выступать за «Зенит» до конца сезона-2024/2025. «Зенит» объявил о переходе вчера, 12 февраля.

«Из‑за травм мы потеряли двух правых защитников. Сначала Сергея Волкова, затем Вячеслава Караваева. В итоге на данной позиции у нас не осталось профильных игроков.

Да, эту амбразуру закрывал и закрывает Густаво Мантуан. Но по своему основному амплуа он не правый защитник. Поэтому мы искали игрока на эту позицию. Были различные варианты, и в результате из‑за ситуации, которая сложилась в нашем партнёрском клубе «Фенербахче», в аренду был взят Огнен Мимович», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Медведев отметил, что «Фенербахче» не смог заявить ещё одного иностранца для участия в чемпионате Турции из‑за лимита на легионеров.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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