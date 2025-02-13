Юрий Савичев: олимпийских чемпионов 1988 года у нас позабывали

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев считает, что олимпийских чемпионов 1988 года в России уже позабывали.

Фото: Из личного архива

— Многие футболисты той сборной жаловались, что их забывают. Вы это ощущаете?

— Немножко есть. Я-то ладно — за границей живу. Но мне звонят, говорят про это. Пару лет назад был юбилей. Слышал, что там не всех пригласили, а ещё позвали тех, кто вообще к той сборной не имеет отношения. По-моему, с братом был об этом разговор. Согласен, что позабывали, — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.