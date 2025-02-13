В «Зените» ответили на вопрос о наличии опции выкупа прав на Мимовича у «Фенербахче»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о наличии опции выкупа прав на защитника Огнена Мимовича, арендованного у турецкого «Фенербахче». 20-летний сербский футболист будет выступать за «Зенит» до конца сезона-2024/2025. «Зенит» объявил о переходе вчера, 12 февраля.

«Что касается будущего, эту тему планируем обсудить по завершении сезона. У «Фенербахче» очень сильные иностранные игроки из разных стран. Мы договорились, что вернёмся к этой теме по окончании чемпионатов Турции и России», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.