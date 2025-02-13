Олимпийский чемпион Савичев: сын говорить и читать на русском может, а писать — нет

Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев рассказал, насколько его сын, живущий вместе с ним в Германии, владеет русским языком.

«Не хватает друзей и товарищей. После пяти или шести лет в Германии думали возвращаться. Но потом сын подрос — в местной школе был. Юрка говорит на русском языке без акцента, как и на немецком. А с писаниной проблема. Читать на русском может, а писать — нет», — сказал Юрий Савичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.