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Олимпийский чемпион Савичев высказался о строительстве стадиона «Торпедо»

Олимпийский чемпион Савичев высказался о строительстве стадиона «Торпедо»
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Автор «золотого» гола сборной СССР на Олимпиаде-1988 в Сеуле, олимпийский чемпион, экс-нападающий московского «Торпедо» и «Санкт-Паули» из Гамбурга Юрий Савичев высказался о строительстве нового стадиона для автозаводского клуба.

«Может, сделают стадион, когда приеду (смеётся). Приятно будет. Когда-то же его сделают. Раньше была одна из самых богатых команд, а сейчас то название меняют, то «Лужники», то ещё какое-то говно придумают. У «Торпедо» очень верные болельщики.

Наш племянник Саша, который для меня с братом просто Шурик, болеет за «Торпедо» с самого детства! Он всегда на нас ходил. Мы уже не играем, а он до сих пор ни одной игры не пропускает. Всегда докладывает мне, какие новости в «Торпедо». И всегда говорит нам с братом: «Ах, если бы болельщики знали, что мои дядьки Савичевы, брали бы у меня автографы», — сказал Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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