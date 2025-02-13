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«Хорошо себя показывает». Нападающий ЦСКА Мусаев — о Чалове в ПАОКе

«Хорошо себя показывает». Нападающий ЦСКА Мусаев — о Чалове в ПАОКе
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высоко оценил дебютный сезон российского форварда Фёдора Чалова в греческом ПАОКе. Чалов перешёл в ПАОК из ЦСКА минувшим летом. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

«С Фёдором списываемся редко. Если он забьёт, я ему обязательно напишу. В принципе, для первого сезона он хорошо себя показывает, участвует почти во всех матчах. Сейчас, конечно, тяжелее из-за травмы, но скоро он уже вернётся на тренировки, поэтому в любом случае желаю удачи», — приводит слова Мусаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. За армейцев нападающий выступал с 2016 по 2024 год, в 2022-м россиянин играл за «Базель» на правах аренды.

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