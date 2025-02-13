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Кирилл Набабкин признался, что пил пиво после матчей за ЦСКА

Кирилл Набабкин признался, что пил пиво после матчей за ЦСКА
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Ветеран ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин признался, что в ходе своей карьеры пил пиво после матчей. Он отметил, что мог позволить себе алкоголь после тяжёлых игр.

«Слова Глушакова про пиво? Ну, каждому своё, почему нет. Я себе мог позволить пиво после какой-то тяжёлой игры», – приводит слова Кирилла Набабкина интернет-портал «Советский Спорт».

Напомним, минувшим летом 38-летний защитник стал игроком медийного футбольного клуба «СКА-Ростов». Набабкин играл за красно-синих с 2009 года. За этот период он принял участие в 324 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами.

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