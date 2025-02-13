Источник: экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий подпишет контракт с армянским «Урарту»

Российский защитник Дмитрий Тихий станет игроком армянского «Урарту». Об этом сообщил Metaratings.

Отмечается, что футболист подтвердил договорённости с новым клубом. Завтра, 14 февраля, он отправится в Дубай (ОАЭ), где подпишет контракт с «Урарту» до конца сезона. Сообщается, что у Тихого было предложение от команды Мелбет Первой лиги, ставящей задачу выхода в РПЛ. Кроме того, игрока рассматривал «Оренбург», но конкретного предложения не сформировал.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний Дмитрий Тихий провёл четыре матча за «Пари Нижний Новгород». О расторжении контракта с нижегородским клубом было объявлено в ноябре 2024 года.