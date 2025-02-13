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Сергей Юран: соскучился по работе. Были приглашения из Первой лиги, но приоритет — РПЛ

Сергей Юран: соскучился по работе. Были приглашения из Первой лиги, но приоритет — РПЛ
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Российский тренер Сергей Юран высказался о возможных вариантах продолжения карьеры. Последним клубом 55-летнего специалиста был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

«Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры — не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении. Сейчас немного мёртвенькое время, то есть нет официальных игр, а команды готовятся к возобновлению сезона. Тренерская работа немного неблагодарная. Когда увольняют коллег, это всегда не очень хорошо видеть. Подписываешь контракт — готовься к увольнению.

На сборах никто не делает резких движений. Бывают моменты, как у меня с «Химками», — за неделю до возобновления чемпионата приняли решение спасать ситуацию. Но пока конкретики нет. Естественно, успел соскучиться по работе. Любой тренер-максималист скучает по работе. Однако я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошёл эти этапы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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