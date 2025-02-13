Юран: есть сомнения по покупке «Спартаком» Гарсии — чемпионат Греции не сильнее РПЛ

Известный российский экс-футболист Сергей Юран высказался о зимних трансферах московского «Спартака».

«Только вторая часть сезона покажет, насколько себя реализуют трансферы «Спартака». У клуба есть финансовая возможность усиливать команду — они это делают. «Зенит» тоже усиливается. Нужно увидеть новых игроков воочию в официальных играх — тогда можно дискутировать о серьёзности усилений. Пока мы можем только предполагать и гадать.

Мы видели, что «Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений. А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ. У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.