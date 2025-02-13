Владислав Радимов назвал главный зимний трансфер в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что переход бразильского полузащитника Луиса Энрике в клуб из Санкт‑Петербурга — это главный зимний трансфер в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

— Какой главный трансфер на вход случился в РПЛ этой зимой?

— На данный момент — переход Луиса Энрике в «Зенит». Такого футболиста со времён Малкома не хватало, который бы взял пульт управления от командной игры в атаке. Потому что Клаудиньо в последнее время был уже не тот, «Зенит» сделал акцент и приобрёл такого игрока, — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. После 18 туров РПЛ нынешнего сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям «Краснодару». На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России по футболу. Команда Сергея Семака выигрывала титул шесть раз за последние шесть лет.