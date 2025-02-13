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Булыкин считает, что российские топ-клубы не смогли бы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Булыкин считает, что российские топ-клубы не смогли бы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин предположил, как топ-клубы РПЛ выступили бы в Лиге чемпионов.

«Думаю, российские топ-клубы не смогли бы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Они уже отвыкли от такого уровня и интенсивности. Российские команды просто не были бы готовы к этому турниру. При этом было бы здорово, если бы наши клубы поиграли с сильными и средними европейскими командами.

Лига чемпионов — шикарный турнир с отличными матчами, и сейчас он стал ещё лучше. Иногда, когда смотришь на ошибки топ-клубов и вратарей, кажется, что российские команды могли бы побороться. Но, к сожалению, наши клубы тоже допускают ошибки, а уровень футболистов ещё ниже. Хочется, чтобы мы участвовали в еврокубках и сравнивали свой уровень с другими командами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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